Für den Weltcup der Ski-Langläufer an diesem Wochenende wird derzeit am Dresdner Elbufer der Schnee präpariert. Auf Grundlage der neuen Corona-Schutzverordnung in Sachsen findet die Veranstaltung am 19. und 20. Dezember ohne Zuschauer statt. Die Veranstalter erklärten, Personen, die bereits Tickets für den Weltcup gekauft haben, bekämen den Ticketpreis erstattet oder könnten den gezahlten Betrag zu Gunsten des Skisports in der Region spenden.