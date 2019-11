Der Freistaat Sachsen investierte in den Umbau unter der berühmten Brühlschen Terrasse und in die Neugestaltung des Museums insgesamt 9,3 Millionen Euro. Allein 3,4 Millionen Euro kostete die multimediale Imagination der Vergangenheit. Besucher erleben ein Gespräch zwischen dem Kurfürsten und seinem Architekten, finden sich in den Wächterstuben wieder, lauschen Fachsimpeleien der Kanonengießer, sehen bei der Erfindung des europäischen Porzellans zu, begegnen in einer Gefängniszelle dem berüchtigten Räuber Lips Tullian und sind Beobachter barocker Feste.



"Diese Art der Kulturvermittlung ist bisher deutschlandweit einzigartig", sagte der Direktor der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten, Christian Striefler.