Die Winterausstellung "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist wahrlich kein Geheimtipp mehr und zieht tausende Besucher in den Winterferien nach Moritzburg. Aber im Rahmenprogramm zur Schau versteckt sich ein kleines Highlight für alle, die gern selbst Theater spielen oder einmal selbst Aschenbrödel sein wollen. Das Kindertheater lädt Kinder ab sechs Jahren zum Mitmachen ein, denn: "Wir spielen Aschenbrödel" heißt die Aktion, in der Kinder in historischen Kostümen eine Stunde lang miteinander spielen und Spaß haben. Angeleitet werden sie von der Theaterpädagogin Jolanda Querbeet. Für die Teilnahme ist eine Vorabanmeldung erforderlich.