Julian Friedrich klingt noch recht entspannt. "Bei uns funktioniert es in beide Richtungen", sagt der Sprecher des Leipziger BMW-Werks. Weder die Lieferkette für die Produktion noch die Absatzkette für den Verkauf der in Leipzig gebauten Autos seien derzeit durch die Ausbreitung des Coronavirus beeinträchtigt. Dabei, sagt Friedrich, sei China, von wo aus sich das Virus ausgebreitet hat, sowohl Herkunftsland für einzelne Teile von Komponenten, die in den Leipziger Modellen verbaut werden, als auch Zielmarkt – etwa für das Elektroauto i3.

Fahrzeugmontage im Leipziger BMW-Werk. Bildrechte: dpa Der Autobauer hat in seiner Münchener Zentrale einen Stab eingerichtet, der für alle Werke weltweit die Versorgungssituation und mögliche Auswirkungen der Virus-Ausbreitung analysiert. "Zum gegenwärtigen Zeitpunkt", betont Friedrich, gebe es auf Basis dieser Daten keinen Anlass, nicht entspannt zu sein.

Handelskammern sind skeptisch

Die Einschätzung des Konzern-Sprechers ist indes nicht repräsentativ für das Stimmungsbild in der Sächsischen Wirtschaft. Bei den sächsischen Industrie- und Handelskammern sammeln sich derzeit Anfragen zum Coronavirus, sagt Kerstin Küpperbusch, Sprecherin der IHK Chemnitz. Die Kammern sehen die Situation eher skeptisch. "Sollte sich das Virus noch weiter ausbreiten und auch andere Weltregionen noch stärker in Mitleidenschaft ziehen, können massive Auswirkungen auf den Außenhandel und die Wertschöpfungsketten, denen die sächsische Industrie besonders ausgesetzt ist, nicht ausgeschlossen werden", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Handelskammern Chemnitz, Leipzig und Dresden.

Für eine seriöse Prognose, was das Coronavirus wirtschaftlich in Sachsen anrichten kann, fehlen uns derzeit belastbare Zahlen und Informationen Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig

Erste Folgen spürbar

Aus den Mitgliedsbetrieben kommen offenbar erste Signale, dass dieser Punkt bereits erreicht ist. "Schon jetzt sind erste Folgen in Sachsen aufgrund der starken Verflechtungen etwa im Automobilbau, bei elektronischen Bauelementen und im Maschinen- und Anlagenbau spürbar", sagt Kerstin Küpperbusch. Welche Firmen konkret betroffen sind, wollen und können die Kammern nicht sagen. Bekannt ist bislang etwa, dass die mit Chipfabriken in Dresden ansässigen Großkonzerne Globalfoundries und Infineon vorerst auf Dienstreisen nach China verzichten – als "Vorsichtsmaßnahme", so eine Globalfoundries-Sprecherin.

Auch im sächsischen Wirtschaftsministerium ist man besorgt – das Augenmerk liegt hier auf kleinen und mittelständischen Unternehmen. "In besonderem Maße könnten die Unternehmen betroffen sein, die über eine Niederlassung oder eine Produktionsstätte in China verfügen", heißt es aus dem SMWA.