Bei einem Wohnungsbrand in Dresden ist eine 59 Jahre alte Mieterin verletzt worden. Die Feuerwehr vermutet, dass das Feuer wegen eines defekten Heizkissens kurz nach Mitternacht ausbrach. Die genaue Brandursache wird von der Polizei noch ermittelt. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten sich in Sicherheit bringen.

Die 59-Jährige Frau erlitt Brandwunden sowie eine Rauchgasvergiftung und kam in ein Krankenhaus. 22 Feuerwehrleute waren im Einsatz und löschten die Flammen in der Wohnung des ersten Obergeschosses. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf etwa 5.000 Euro. Nachdem die anderen Mietwohnungen im Haus mit Drucklüftern durchgelüftet worden waren, konnten die Hausbewohner wieder zurück in ihre vier Wände.