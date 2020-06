Die Feuerwehr musste am Sonnabendabend in der Dresdner Neustadt einen Wohnungsbrand löschen. Anwohner hatten starken Rauch bemerkt und Hilfe gerufen. Nach Angaben der Feuerwehr brannte in einem Mehrfamilienhaus eine Zwischendecke. Vorsorglich wurden auch die Bewohner der zwei angrenzenden Wohnhäuser in Sicherheit gebracht.