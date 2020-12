Bei einem Wohnungsbrand an der Bautzner Straße in Dresden sind am Montagabend drei Menschen verletzt worden. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Demnach gehen die Ermittler von fahrlässiger Brandstiftung aus. Zur Schadenshöhe und genauen Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben.