Bei einem Wohnungsbrand in der Wöhlerstraße im Dresdner Stadtteil Mickten sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Dresdner Feuerwehr mitteilte, war der Brand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Einsatzkräfte konnten zwei Frauen im Alter von 57 und 69 Jahren und einen 71-jährigen Mann retten. Diese sind notärztlich betreut worden und mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Dresdner Krankenhäuser transportiert worden. Im Anschluss konnte der Brand in der Küche rasch bekämpft werden, so die Feuerwehr.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass das Feuer während des Kochens in der Küche ausgebrochen ist. Bildrechte: Roland Halkasch