Die Polizei Dresden hat am Sonnabend bei einer Wohnungsdurchsuchung 14 Kilogramm Crystal sichergestellt. Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, richten sich die Ermittlungen gegen einen 32-jährigen Ungarn und eine 25-jährige Ungarin wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln.

Die Beamten hätten im Zuge eines anderen Ermittlungsverfahrens einen Hinweis auf die Wohnung bekommen. Diese habe als Umschlagplatz für Drogengeschäfte gedient, hieß es. Bei der Durchsuchung am Montag habe der 32 Jahre alte Mann noch versucht, das Rauschgift loszuwerden und es über den Balkon geworfen. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde am Sonntag Haftbefehl erlassen. Sie sitzten nun in Untersuchungshaft.