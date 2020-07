Beamte des Landeskriminalamtes Sachsen und des Terrorismus-Abwehrzentrums der Polizei haben in Freiberg und Dresden die Wohnungen von zwei Beschuldigten durchsucht. Wie die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, waren daran 15 Beamte des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums des Landeskriminalamtes beteiligt. Hintergrund sind zwei unabhängig voneinander geführte Ermittlungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft Dresden.

In Dresden wurde die Wohnung eines 19-jährigen somalischen Staatsangehörigen durchsucht. Er soll im Jahr 2016 in einem Trainingscamp der "al-Shabaab-Miliz" – einer militanten islamistischen Gruppierung in Ostafrika – ausgebildet worden sein. Er werde verdächtigt, sich dadurch mitgliedschaftlich an einer terroristischen Vereinigung im Ausland beteiligt zu haben, hieß es.