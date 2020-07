In Dresden-Weißig hat der Wolf sieben Schafe gerissen. Das haben das Umweltministerium und der Halter der Tiere, Jürgen Werner, bestätigt. Demnach wurden die toten Tiere an der Forststraße in Weißig entdeckt. Eine Entschädigung erhält der Tierhalter laut Sächsischer Zeitung nicht, denn sein Zaun stammt noch aus DDR-Zeiten und erfüllt die Mindestanforderungen zur Sicherheit vor Wölfen nicht.