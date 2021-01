Ich habe schon immer versucht, kritisch zu hinterfragen und ich bringe mich ein. Ich will mitmachen und nicht mit mir machen lassen - weder beim Film noch woanders. [...] Ich mache es immer mit dem Herzen meiner Region, wo ich herkomme und mit der Heimat, die ich in mir spüre, dass ich uns vertreten muss. Und lieber mache ich diese Vertretung auf künstlerische Art und Weise als dass ich immer wieder angehalten werde, ständig zu rechtfertigen, was bei mir, bei uns überhaupt war.

Ende der 1980er- Jahre wurde Wolfgang Stumph als naiver Sachse mit Einkaufsbeuteln in der Hand in der Unterhaltungssendung "Showkolade" zur Kultfigur "Stumpi". Und mit der Hauptrolle des Bitterfelder Deutschlehrers Struutz in der Kino-Komödie "Go Trabi go" gelang ihm Anfang der 90er der Durchbruch. Der aus Schlesien stammende Wahl-Dresdner ist einer der wenigen ostdeutschen Schauspieler, die sich nach der Wende in beiden Teilen Deutschlands auf der Bühne und im Film durchsetzen konnten. In all seinen Rollen lässt er immer wieder sächsische Herzenswärme und Humor, aber auch Schlagfertigkeit und Willen zum Widerstand aufblitzen.