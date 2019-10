In der Dresdner Heide ist ein Wolfsrudel ansässig. Wie die Fachstelle Wolf beim Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) am Dienstag bestätigte, konnten vier Welpen durch Aufnahmen aus einer automatischen Wildkamera nachgewiesen werden. Die Bilder wurden im August aufgenommen. Zuerst hatte die "Sächsische Zeitung" darüber berichtet.

Mehr Sichtungen in der Dresdner Heide

Nach Angaben von Vanessa Ludwig von der Wolfsfachstelle häufen sich in der Region seit Jahresbeginn Sichtungen der Raubtiere. Die "Sächsische Zeitung" schreibt von 47 Hinweisen an das Landesumweltamt. In sieben Fällen habe der Wolf durch Fotobelege beziehungsweise durch einen Totfund bestätigt werden können. Dem Sachsenforst lägen 13 Meldungen und acht bestätigte Wolf-Sichtungen vor. Die meisten der Meldungen stammen dem Bericht zufolge aus der Dresdner Heide, aber auch aus Ortslagen in Langebrück und Weixdorf. In der Gegend um Dresden sind mehrmals Angriffe auf Nutztiere bekannt geworden: So ist in Weixdorf im März ein Wolfsriss gemeldet worden, Ende April ein totes Kalb in Radeberg. Im Juli wurde ein Schaf im Dresdner Ortsteil Schönfeld mit Bissspuren gefunden.

Wolfsreferentin Ludwig geht davon aus, dass Wölfe trotz vieler Menschen in Stadtnähe Rückzugsräume finden, genau wie Rehe oder Wildschweine. Menschen weicht der Wolf aus. Wer in der Heide mit dem Hund unterwegs ist, dem rät Ludwig allerdings, ihn an die Leine nehmen.

"Es sind mehr geworden"