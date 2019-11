Die beiden Flughäfen der Mitteldeutschen Airport Holding entwickeln sich bei der Auslastung sehr unterschiedlich. Nach Angaben der Betreiber wurden von Januar bis Oktober in Leipzig/Halle mehr als 2,3 Millionen Fluggäste abgefertigt. Das entspricht einem Plus von knapp drei Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Leipzig sei mittlerweile für Urlaubsreisende aus ganz Ostdeutschland ein attraktiver Abflughafen, so die Betreiber. In Dresden brachen dagegen die Zahlen ein. Rund 1,3 Millionen Fluggäste bedeuteten ein Minus von fast zehn Prozent. Hier wirke die Germania-Pleite nach, hieß es zur Begründung.