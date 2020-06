Bei einem Autounfall in der Flößerstraße in Dresden sind am Freitagmittag zehn Menschen verletzt worden. Wie die Dresdner Feuerwehr mitteilte, kollidierten ein Kleinbus und ein Kleintransporter aus noch ungeklärter Ursache miteinander. Daraufhin überschlug sich der Kleinbus. Im Bus saßen eine Fahrerin sowie acht Kinder. Die Fahrerin wurde schwer verletzt, die Kinder sowie der Fahrer des Kleintransporters leicht.