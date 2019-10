Wir waren einfach neugierig und wollten wissen, was da passiert. Außerdem wollten wir raus. Es gab eine depressive Stimmung. Und der wollten wir begegnen, indem wir einfach zeigen, dass wir nicht gewillt sind, in unseren vier Wänden sitzen zu bleiben, sondern uns auf der Straße als Menschen zu zeigen, die nach einer anderen Gesellschaft suchen.

Jeden Abend waren wir auf der Prager Straße, wo es ziemlich harte Auseinandersetzungen mit der Polizei gab. Am 8. Oktober fand schließlich nachmittags auf dem Theaterplatz die erste Demonstration am helllichten Tag statt. Dort kam es zur Einkesselung von einigen Tausend Demonstranten. In der Folge wurden wir durch die Stadt getrieben. Die Verbliebenen 300 Demonstranten, die nicht weggelaufen waren, wurden am Fetscherplatz verhaftet. Dabei kamen die Frauen in das Dresdner Polizeipräsidium und die Männer ins sogenannte Gelbe Elend nach Bautzen.