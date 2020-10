Die Staatsanwaltschaft Dresden und das LKA vermuten einen oder mehrere bislang unbekannte Täter. Er oder sie sollen am 29. Oktober 2020 gegen 1:15 Uhr in der Schweriner Straße auf Höhe der Hausnummer 52 drei Opel Vivaro angezündet haben. Die Firmenfahrzeuge wurden dabei zerstört. Es entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro. Bisher hätten sich noch keine konkreten Täterhinweise ergeben, so die Staatsanwaltschaft. Am bundesweit aktiven Wohnungsunternehmen Vonovia hat in den vergangenen Jahren immer wieder Kritik gegeben, so wegen unangemessen gestiegener Nebenkosten und Mieterhöhungen.