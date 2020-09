Die Polizei sucht weiter nach Zeugen des tödlichen Verkehrsunfalls in der Dresdner Südvorstadt. Am 22. August war ein sechs Jahre alter Junge beim Überqueren der Budapester Straße von einem Wagen angefahren worden. Er starb noch am Unfallort.

Kind offenbar Opfer eines illegalen Autorennens

Die Polizei geht davon aus, dass das Kind Opfer eines illegales Rennens zwischen zwei Autofahrern wurde. Sie sucht nach Passanten und Autofahrern, die Angaben zu dem Unfall machen können. So hielten sich sowohl im Bereich der Haltestelle "Schweizer Straße" als auch gegenüber am Supermarkt mehrere Menschen auf. Diese könnten Angaben zum Unfall machen, meldeten sich bislang aber nicht, so die Polizei.

Auch gehen die Ermittler davon aus, dass einige Verkehrsteilnehmer das Fahrverhalten der am Unfall beteiligten Autofahrer beobachtet haben könnten. Vor dem Unglück hätten die beiden mutmaßlich an einem illegalen Autorennen beteiligten Fahrzeuge mindestens drei Autos überholt, deren Fahrer ebenfalls als Zeugen in Frage kämen.

Auch weitere Autofahrer im Bereich der Nossener Brücke und Budapester Straße müssen Wahrnehmungen in Bezug auf das Fahrverhalten der beteiligten Autos gemacht haben. Polizei Dresden

Autofahrer in U-Haft

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/483 22 33 zu melden oder ihre Wahrnehmungen im Hinweisportal anzugeben. Der 31 Jahre alte Unfallfahrer sitzt in Untersuchungshaft - auch wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Zudem wird gegen einen 23-Jährigen, der an der mutmaßlichen Raserfahrt beteiligt gewesen sein soll, ermittelt.

