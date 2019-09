Im Prozess um den Unfalltod einer ägyptischen Studentin in Cottbus haben vor dem Amtsgericht weitere Zeugen ausgesagt. Sie beschrieben am Donnerstag, wie sich ihnen die Fahrt des angeklagten Autofahrers am 15. April 2017 darstellte und wie sie die Geschwindigkeit des Autos wahrnahmen. Der heute 22-jährige Mann aus Dresden soll laut Anklage mit etwa Tempo 50 unterwegs gewesen sein, als er die Frau an der Straßenbahnhaltestelle am Stadthallenvorplatz erfasste.