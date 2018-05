Sarrasani - allein das Wort schon klingt nach Zirkus - nach Bühne, Manege, Glitzer und Sensationen, nach Luft anhalten. Wer Sarrasani sagt, denkt an spektakuläre Kulissen für spektakuläre Bilder. Angefangen hatte alles mit den Träumen eines 15-Jährigen. Hans Stosch, geboren 1873, will zum Zirkus. 1888 büxt er von zu Hause aus, schließt sich einem bayerischen Wanderzirkus an. Er schuftet als Stallbursche ohne Bezahlung rund um die Uhr und dient sich hoch zum Clown. Er bleibt nicht der "dumme August"". 1902 gründet Hans Stosch seinen Zirkus.

Bühnenshow von Regisseur Rainald Grebe

Regisseur Rainald Grebe hat mit dem Ensemble des Staatsschauspiels das Stück "Circus Sarrasani" geprobt. Bildrechte: Staatsschauspiel Dresden / Foto: Sebastian Hoppe Mit 200 Wagen, 600 Tieren und 500 Mitarbeitern führt er bald darauf eines der weltweit größten Unternehmen, eine Familiendynastie. Das war es, was den Kabarettisten und Sänger Rainald Grebe gereizt hat bei seiner neuen Bühnenshow für das Staatschauspiel Dresden: "Zirkus funktioniert ja oft noch so wie Adel. Die Gene werden sozusagen vererbt. Und dieser Hans Stosch hat wirklich was Neues geschaffen, ein Volkstheater Avantgarde. Das zu sehen, war schon sehr beeindruckend."

Vom Traum zum Riesengeschäft

Die Premiere im Schauspielhaus Dresden erinnert an Höhen und Tiefen der berühmten Zirkusfamilie. Aus dem abenteuerhungrigen Träumer ist ein Manager geworden, ein Geschäftsmann, der mit Träumen und Illusionen handelt. Er bietet Attraktionen live, handgemacht, ohne Netz und doppelten Boden! Sein legendäres "Theater der 5.000" am Carolaplatz in Dresden gehört bald zu den elegantesten und innovativsten in Europa.

Bis zur Zerstörung in der Bombennacht am 13. Februar 1945 ist der Zirkus Ort für alles: Weltausstellung, Völkerschau, Freakshow und Jahrmarkt. Die Auftritte aber schreiben sich ins kollektive Gedächtnis, meint Artistin Christina Winzt, die mit einer bemerkenswerten Tuchakrobatik auffällt: "Also, was dieser Hans Stosch alles auf die Beine gestellt hat, das ist unglaublich. Auf der einen Seite holte er die Indianer und die siamesischen Zwillinge und auf der anderen Seite holte er einen Kautschukmann, der aus seinen Kniekehlen Tee trinken konnte."

Als der Zirkus in Asche versinkt

Sven Hönig spielt im "Circus Sarrasani" am Staatsschauspiel Dresden mit und trägt ein Modell des Zirkus auf der Schulter. Bildrechte: Staatsschauspiel Dresden / Foto: Sebastian Hoppe Am 13. Februar aber versinkt der Zirkus in Schutt und Asche. Die Familie geht nach Südamerika und kehrt erst 1956 nach Deutschland zurück. Dort erfindet sie sich in Mannheim neu. Im Osten als faschistischer Propagandazirkus verschrien, darf Sarrasani nur im Westen weiter spielen. Als die Familie nach 1990 dann endlich wieder nach Dresden zurückkehrt, kann sie nur noch vom großen Namen zehren. Der Kabarettist Rainald Grebe macht sich auf die Suche nach dem verlorenen Zirkus. "Was für ein großer Name, was für ein Fluch und ein Segen. Was für ein Größenwahnsinn. Das musste ja scheitern früher oder später", sagt er.

Artisten und Schauspieler führen durch diesen bunten, bilderreichen, turbulenten Abend im Schauspielhaus Dresden. Mitunter verliert man den Überblick, wer, wo, was, wann, wie und warum. Für die Akteure aber ist die Show "Circus Sarrasani. The Greatest Show on Earth" ein spannendes Experiment, meint Schauspieler Sven Hönig. Er führt als Wissender und Chronist durch den langen Abend: "Zirkus ist was ähnliches wie Theater, alles passiert in dem einen Moment. Es kann viel passieren, es ist kein Netz, kein doppelter Boden drin. Und es ist ein sinnliches Erlebnis – mit Gerüchen, mit Tschingtarassasa, mit allem. Es verführt. Darauf kommt es doch an oder?"

Manege frei für Träume und Illusionen. Die große Zeit der Zirkusattraktionen in Dresden ist vobei. Auch das erzählt das Schauspielhaus, durchaus melancholisch. Das "Circus-Theater Stosch-Sarrasani zu Dresden" vor der Zerstörung 1945. Im Hintergrund ist die Dreikönigskirche zu sehen Bildrechte: IMAGO