Beamte des Hauptzollamtes Dresden haben bei zwei Kontrollen gefälschte Waren im Wert von 1,9 Millionen Euro sichergestellt. Wie der Zoll am Donnerstag mitteilte, wurden 3,5 Tonnen nachgeahmte Markenware beschlagnahmt.

Bereits am 17. Juli haben die Beamten bei der Abfertigung im Zollamt Löbau bei zwei Fahrzeugen über 50 große Säcke mit gefälschten Markenprodukten, hauptsächlich Textilien, gefunden, hieß es. Weitere 65 Kunststoffsäcke mit gefälschter Kleidung stellten die Zöllner am Montag in einem türkischen Kleintransporter auf der A17 sicher.