So sah der Rucksack mit den Geldscheinen aus, als ihn die Zollbeamten fanden. Bildrechte: Zoll

Sächsische Zollbeamte haben bei der Kontrolle eines Autos auf dem A13-Rastplatz Am Wiesenholz bei Schönfeld 244.000 Euro Bargeld gefunden. Das Geld befand sich in einem Rucksack, der hinter dem Fahrersitz verstaut war, wie das Hauptzollamt Dresden am Mittwoch mitteilte. Der 51-jährige Fahrer und der 20 Jahre alte Beifahrer wollten nach Tschechien reisen und wurden von den Beamten gefragt, ob sie Bargeld bei sich hätten, hieß es. Das verneinten sie aber. Erst als die Scheine entdeckt wurden, habe der 51-Jährige zugegeben, von dem Geld gewusst zu haben. Der Zoll sprach von einem "Geldtransport der besonderen Art".