Dresdner Zoll gelingt Schlag gegen internationalen Drogenring

Dresdner Zollfahnder haben Teile eines internationalen Drogenrings ausgehoben. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte, waren in einem gemeinsam mit dem Zollfahndungsamt geführten Ermittlungsverfahren bereits vor zwei Wochen fünf Wohnungen in Leipzig und Berlin, eine Lagerhalle in Mittelbrandenburg sowie ein spanischer Tanklastwagen durchsucht worden. Dabei entdeckte man rund 220 Kilogramm Marihuana und 34.000 Euro Bargeld. Der Sattelzug sowie ein Pkw wurden konfisziert. Sieben Haftbefehle wurden vollstreckt. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um Männer im Alter zwischen 22 und 45 Jahren mit deutscher, albanischer, turkmenischer und spanischer Herkunft. Sechs sitzen in Untersuchungshaft, einer kam wieder frei.