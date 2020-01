Am Mittwoch wurden die Äste des alten Weihnachtsbaumes elefantengerecht portioniert in der Außenanlage verteilt. Die insgesamt vier Elefanten hatten ihr Vergnügen daran.

Die Elefanten des Dresdner Zoos haben am Montag Dresdens größtem Weihnachtsbaum vom Vorplatz des World Trade Centers (WTC) teilweise abgefressen und zum Spielen genutzt. Die Äste der einst 25 Meter hohen Fichte wurden den Elefanten gespendet. Der Holzstamm wurde in vier Meter lange Stücke zersägt. Damit können die Dickhäuter nun in ihrem Gehege spielen. Das WTC Dresden hat zum achten Mal in Folge seinen Baum an den Zoo gegeben.