Tonga statt Tembo – Elefantenbullentausch im Zoo Dresden

Der afrikanische Elefantenbulle Tembo wird den Zoologischen Garten Dresden am Dienstag verlassen. Wie der Zoo bestätigte, startet dann der Schwertransport in die österreichische Hauptstadt Wien. Dort wird der 35-Jährige im Tierpark Schönbrunn sein neues Zuhause finden. In Dresden beginnen nach Tembos Abreise schon die Vorbereitungen für seinen Nachfolger. Der kommt aus einem Safaripark in Niedersachsen und soll schon am 9. November einziehen.