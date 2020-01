Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sind ein Verbund von 15 Museen - darunter auch das Albertinum in Dresden.

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sind ein Verbund von 15 Museen - darunter auch das Albertinum in Dresden.

Auch wenn an den Räumen vor allem der Staatlichen Kunstsammlungen viel gebaut wird, bleibt der Platz vor allem in den Depots knapp. Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden befinden sich mit dem Finanzministerium "in Überlegungen" für ein künftiges Zentraldepot für ihre Sammlungen, erklärte deren Stephan Adam.