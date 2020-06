Versuche, dem Problem Herr zu werden

Auch die Prießnitz führt aktuell sehr wenig Wasser Bildrechte: Christian Essler/xcitepress Um das Problem der Wasserknappheit unter Kontrolle zu bekommen, hat das Umweltamt bereits an vielen Stellen Stadtgewässer renaturiert und den natürlichen Wasserrückhalt in den Einzugsgebieten der Flüsse erhöht. Zudem seien Ufergehölze angepflanzt worden, um mehr Schatten zu erzeugen und eine übermäßige Verdunstung von Wasser zu verhindern. Langfristig müsse es gelingen, die natürlichen Gewässer und ihre Einzugsgebiete widerstandsfähiger gegen klimabedingte Veränderungen zu machen, so das Umweltamt.

Problem wird auch in Zukunft bestehen

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass es im Freistaat über die Jahre immer wärmer geworden ist. Die Prognosen zeichnen dasselbe Bild. Laut dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie werden auch in den kommenden Jahren steigende Temperaturen und geringere Niederschläge zu erwarten sein. Das Problem niedriger Wasserstände wird Sachsen somit auch in Zukunft beschäftigen.

Aktuelle Informationen zum Wasserstand der Dresdner Gewässer und auch des Grundwassers stehen im Themenstadtplan unter stadtplan.dresden.de bereit. Im Themenfeld Umwelt, Kategorie Wasser lassen sich Daten aktuell einsehen und Hintergrundinformationen zu einzelnen Gewässern aufrufen.

Nicht nur in Dresden ein Problem