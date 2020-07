In Tschechien hat es bei einem Zugunglück einen Toten und viele Verletzte gegeben. Wie Verkehrsminister Karel Havlicek mitteilte, war ein Personenzug am späten Dienstagabend bei Cesky Brod rund 30 Kilometer östlich von Prag auf einen stehenden Güterzug aufgefahren. Über die Strecke fahren auch die internationalen Reisezüge Berlin - Dresden - Graz (Railjet "Vindobona") und Hamburg - Dresden - Budapest (Eurocity "Hungaria"). Die Tschechische Staatsbahn meldet auf ihrer Seite Einschränkungen auf der Strecke zwischen Prag und Kolin bis gegen 12 Uhr.

35 Menschen aus einem tschechischen Regionalzug wurden nach dem Zugunglück in Krankenhäuser gebracht. Bei dem Toten soll es sich nach Medienberichten um einen der beiden Lokführer handeln. Im Zug sollen sich rund 200 Fahrgäste befunden haben. Zur Unglücksursache wird noch ermittelt. Nach Behördenangaben wurde möglicherweise ein Haltesignal übersehen. Hinweise auf ein technisches Versagen gibt es laut Verkehrsminister nicht.



Erst vergangene Woche waren im böhmischen Erzgebirge unweit von Johanngeorgenstadt zwei Regionalzüge frontal zusammengestoßen. Dabei starben zwei Menschen, darunter ein Deutscher. Auch in diesem Fall ist menschliches Versagen mutmaßlich verantwortlich. Ein Triebwagenführer hatte nach ersten Erkenntnissen die Kreuzung mit dem Gegenzug in einem Bahnhof nicht abgewartet. Diese Strecke im Erzgebirge ist eingleisig und führt vom sächsischen Johanngeorgenstadt ins tschechische Karlovy Vary.