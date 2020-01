Die "Lifeline" ist mittlerweile recht zugewachsen, weshalb wir zumindest die Ruderanlage mit Tauchern reinigen und überholen mussten. Das Schiff könnte deshalb aus eigener Kraft fahren. Jedoch bekommen wir keine Flagge, mit der wir es für den Zweck der Rettung einsetzen könnten. Der Vatikan hat ja leider abgesagt. Und in Deutschland werden an das Schiff Anforderungen gestellt, als wäre es ein Neubau. Dies deshalb, weil es noch nie zuvor in Deutschland eingeflaggt war, was wiederum die Voraussetzung für einen gewissen technischen Bestandsschutz wäre.