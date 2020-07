Am Dienstagabend gegen 23 Uhr ist auf der Strecke Dresden - Görlitz ein Trilex-Zug mit einem umgestürzten Baum auf den Gleisen zusammengestoßen. Die Länderbahn teilte mit, dass bei dem Unfall nahe Arnsdorf niemand verletzt wurde. Der Triebwagenfahrer habe noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet. Dennoch fuhr sein Zug in den Baum. Ein Gegenzug der Mitteldeutschen Regiobahn habe rechtzeitig gestoppt werden können, hieß es.

Feuerwehr und Notfallmanager der Bahn waren vor Ort und haben die Strecke noch in der Nacht beräumt. Nach etwa anderthalb Stunden konnte der beschädigte Zug seine Fahrt in Richtung Werkstatt in Görlitz aus eigener Kraft fortsetzen, die Fahrgäste stiegen in Bischofswerda in einen Folgezug um. Die Höhe des Schadens könne noch nicht beziffert werden, hieß es von der Länderbahn.



Die ehemalige und inzwischen insolvente Städtebahn Sachsen und die Länderbahn hatten wiederholt bemängelt, dass die Bahnstrecken unzureichend gepflegt würden. Es gab schon mehrfach Unfälle, bei denen Züge in Bäume fuhren. Die Deutsche Bahn als Infrastrukturbetreiber hat die Kritik stets zurückgewiesen und betont, dass mehrere Bäume von Privatgrundstücken auf Bahnanlagen gestürzt seien.