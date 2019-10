Bei einem Verkehrsunfall in Dresden-Löbtau ist am Sonntagabend ein Autofahrer verletzt worden. Nach bisherigen Informationen hatte er offenbar eine rote Ampel übersehen und war mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Auch die Straßenbahn wurde beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.