In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Dynamo Dresden in Sandhausen 1:0 gewonnen. Trotzdem ist der Abstieg in die 3. Liga kaum noch abzuwenden. Dynamo ist weiter Schlusslicht und müsste am bevorstehenden letzten Spieltag für den Klassenerhalt drei Punkte und 14 Tore aufholen.