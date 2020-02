Die Landesregierung und der Landesschülerrat laden zur zweiten sächsischen Klimakonferenz für Schüler nach Dresden ein. Wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte, richtet sich die Einladung an Schüler zwischen elf und 21 Jahren. Am 29. Februar können sie im Hörsaalzentrum der Technischen Universität Dresden unter dem Motto "Wir.machen.Klima" diskutieren.