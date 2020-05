Im Dresdner Zwinger ist die Sommerzeit angebrochen: Rund 80 Orangenbäumchen sind am Montag wieder in der Anlage aufgestellt worden. Während der Wintermonate waren die Kübelpflanzen in der Orangerie des Barockgartens Großsedlitz untergebracht. Bis September bleiben die Bäumchen wieder im Innenhof des Zwingers stehen. Aufgrund der aktuellen Corona-Regelungen fand die Rückkehr der Pflanzen in diesem Jahr ohne ein barockes Fest statt.