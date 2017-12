Anlass der Ausstellung mit dem Titel "Rassismus. Die Erfindung von Menschenrassen" ist laut Vogel "der Alltagsrassismus, unter dem vielen Menschen zu leiden haben". Aber auch über die eigene Geschichte werde sich das Museum dem Thema annähern. Denn das Hygienemuseum sei zwischen 1933 und 1945 eine Institution gewesen, "in der rassenhygienische Propaganda wissenschaftlich ausgearbeitet und verbreitet wurde". Daraus erwachse die permanente Verpflichtung, sich mit der eigenen Geschichte zu beschäftigen und sich für eine offene Gesellschaft einzusetzen, betonte Vogel. Die Ausstellung werde einen zeitlichen Bogen vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart schlagen. "Es kommen Menschen zu Wort, die von Rassismus selbst betroffen sind und solche, die sich gegen Rassismus einsetzen", sagte Vogel, "wir wollen unseren Besuchern Mut machen, sich gegen Rassismus zur Wehr zu setzen." Kulturelle und soziale Vielfalt sei "vielleicht manchmal anstrengend, am Ende aber eine Bereicherung", betonte der Museumschef.

Ein drittes Museumsvorhaben 2018 richtet die Aufmerksamkeit auf die Sonne, kündigte Vogel weiter an. Unter dem Titel "Shine on Me. Wir und die Sonne" werde der Bogen zu den Naturwissenschaften geschlagen, sagte Vogel. Die Ausstellung nehme das Zentrum des Sonnensystems in den Fokus. Gefragt werde, welche Faszination von der Sonne ausgeht. Es gehe aber auch um die Sonne als einem jahrtausendealten mythologischen und kulturellen Orientierungspunkt für die Menschen sowie als Energielieferant. Zu sehen sind kulturhistorische Mythen- und Götterdarstellungen und Objekte der Popkultur sowie Exponate aus wissenschaftlichen Sammlungen. Die Ausstellung werde zudem mit einem weltweiten Ereignis korrespondieren: Im Sommer 2018 startet eine Mission der NASA, bei der sich zum allerersten Mal eine Sonde in die Atmosphäre der Sonne begeben soll. Auch die Europäische Weltraumorganisation plant eine Sonnenmission, die im Februar 2019 beginnen soll.