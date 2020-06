Dresdner Zöllner haben im Osterzgebirge zwei Kilogramm Marihuana sichergestellt. Wie das Hauptzollamt Dresden am Dienstag mitteilte, wurden die Drogen bei der Kontrolle eines Autos in einer Sporttasche gefunden. Aufgrund eines entsprechenden Hinweises aus der Bevölkerung, wurde das Fahrzeug bereits in der Nähe eines Wanderübergangs nach Tschechien beobachtet. Bei der Kontrolle des BMW stellten die Zöllner einer mobilen Kontrolleinheit vier in Folie eingeschweißte Beutel fest. Ein Drogentest ergab, dass es sich bei dem Inhalt der Beutel um Marihuana handelte.