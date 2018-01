Nach der gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen deutschen und ausländischen Jugendlichen am Hauptbahnhof Dresden hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Wie die Polizeidirektion Dresden am Mittwoch mitteilte, steht ein Zwölfjähriger im Verdacht, einen 17-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Zudem wurde ein 13-Jähriger ermittelt, der an den Auseinandersetzungen beteiligt gewesen sein soll.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben im Rahmen der Ermittlungen am Mittwoch drei Wohnungen in Dresden durchsucht. Dabei wurden zwei Handys sichergestellt, die jetzt ausgewertet werden. Die Ermittlungen zu den weiteren beteiligten dauern laut Polizei an.



Am 30. Dezember war es vor dem Dresdner Hauptbahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen sechs deutschen und zehn bis 15 ausländischen Jugendlichen gekommen. Der 17-jährige Deutsche erlitt dabei einen Lungenstich.