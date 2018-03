Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hofft im Revisionsverfahren der Deutschen Fußball Liga auf ein positives Urteil. Das erklärte der kaufmännische Geschäftsführer von Dynamo Dresden Michael Born im Gespräch mit MDR SACHSEN. "Öffentliche Ordnung ist eindeutig Aufgabe der Polizei", sagte Born. Sein Verein habe im Gegenzug seine Hausaufgaben gemacht, um die Sicherheit im Stadion zu erhöhen. Allein für die Bezahlung der Ordner haben Dynamo Dresden in der vergangenen Saison über 850.000 Euro ausgegeben.

Bremer Fußball-Urteil Das Oberverwaltungsgericht Bremen verpflichtete die Deutsche Fußball Liga Ende Februar in einem Gerichtsurteil, sich an den Mehrkosten bei Hochrisikospielen zu beteiligen. Das Bundesland Bremen hatte entsprechende Forderungen eingeklagt. Würde das Urteil rechtskräftig, dürfte auch Sachsen seine Mehrkosten für Polizeikosten bei riskanten Spielen in Rechnung stellen.

England kein Vorbild

Die Übernahme der Mehrkosten für Polizeieinsätze wie in dem Bremer Fall berührt laut Born eine grundsätzliche Frage. "Öffentliche Sicherheit sollte nicht privatisiert werden." Der Geschäftsführer verwies auf die gängige Praxis in England. Dort habe der Fußball das Problem auf Kosten der Gesellschaft gelöst. Mit höheren Ticketpreisen sei die Problemklientel aus dem Stadion ausgeschlossen worden. Damit sei es jedoch nicht weg, argumentierte Born, sondern bewege sich im öffentlichen Raum.

Die Investitionen von Dynamo Dresden in die Sicherheitstechnik- und vorkehrungen im Stadion wertet Born als Erfolg. "In Dresden gibt es schon lange keine Gewaltexzesse mehr rund um das Stadion. Seit Jahren haben wir hier keinen Einlasssturm erlebt." Der Verein habe dafür bauliche Voraussetzungen geschaffen.



Das sei jedoch nicht in allen Stadien der Fall. "Grundsätzlich wird bei Spielen viel reguliert – vom W-LAN-Zugang über den VIP-Bereich bis zu Pressekarten. Die Einlässe werden jedoch nicht zertifiziert."



Um möglichen Problemen bei Auswärtsspielen aus dem Weg zu gehen, schickt der Zweitligist auf eigene Kosten jeweils 40 Sicherheitsleute mit auf die Reise. Born: "Schon lange keine Gewaltexzesse mehr im Stadion." Bildrechte: IMAGO

Den Schlüssel zum gewaltfreien Fußball sieht der Dynamo-Geschäftsführer in der Kommunikation mit den Fans. Deswegen habe der Verein viel in Fanprojekte investiert. Monatlich gebe es einen Austausch zwischen den Ultras, der antirassistischen Faninitiative "1953 International" und anderen Fangemeinschaften. Auch die Zusammenarbeit mit der Polizei werde fokussiert. "Am besten funktioniert es, wenn die Sicherheitspartnerschaft wirklich gelebt wird", sagte Born. "Wir wollen auch in Zukunft verhindern, dass die sogenannten erlebnisorientierten Fans die Spiele stören, provozieren und Unfrieden stiften." Michael Born sieht personalisierte Tickets skeptisch. "Wir sind nicht überzeugt. Der Umtausch ist nicht praktikabel." Bildrechte: IMAGO

Trotz dieser Bemühungen scheint sich das Image des Dresdner Fußballvereins nur langsam zu wandeln. Noch immer gilt der Verein - zusammen mit Hansa Rostock - als Klub mit vielen gewaltbereiten und rechtsextremen Fans im Osten. Davon will Born nichts hören: "Da muss ich energisch widersprechen. Dynamo ist viel besser als sein Ruf", sagte er. "Bei uns werden Sie im Stadion keine Reichskriegsflaggen finden. Unsere Ultras haben bereits vor Jahren die 'Faust des Ostens' aus dem Stadion vertrieben. Es hat rechtsextreme Gruppen gegeben, die so nicht mehr in der Fanszene zu finden sind." Es sei gelungen, Extreme aus dem Stadion zu verbannen.

Fußballspieler tragen Sondertrikots mit dem Aufdruck "Love Dynamo – Hate Racism". Bildrechte: SG Dynamo Dresden e.V. Geschäftsführer Born macht in diesem Zusammenhang auf die Kampagne "Love Dynamo - Hate Racism" aufmerksam, die seit acht Jahren "intensiv mit den Anhängern gefahren" würde. Trotzdem: "Wir sind uns im Klaren darüber, dass Menschen aller politischen Richtungen in unserem Stadion vertreten sind und dies den Querschnitt der Gesellschaft abbildet. Aber die Politik spielt im Stadion eben keine Rolle. Die Menschen verbindet ihre Liebe zu Dynamo Dresden", sagte Born.

Gewalt lehnen wir kategorisch ab. Das sind für uns rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen. Michael Born kaufmännischer Geschäftsführer Dynamo Dresden

Vereinsausschluss bei schwerwiegenden Straftaten