Dynamo beginnt ohne Koné - Minge will Burnic zurück

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte geht Dynamo Dresden in seine vierte Zweitliga-Saison in Serie. Seit der Wiedervereinigung ging es nach dem zweiten oder dritten Jahr stets wieder eine Etage tiefer. Zum Trainingsauftakt am Mittwoch im Großen Garten waren 19 Feldspieler und drei Torhüter auf dem Trainingsplatz, darunter auch die drei Neuzugänge Chris Löwe, René Klingenburg und Kevin Broll. Dagegen fehlten Moussa Koné, Haris Duljevic und Sascha Horvath entschuldigt. Am Rande des Trainingsauftaktes erklärte Dynamo Sport-Geschäftsführer Ralf Minge, dass der Verein den bisher ausgeliehenen Dzenis Burnic fest verpflichten möchte und dass Dynamo noch einen Stürmer verpflichten möchte. Das erste Testspiel bestreiten die Schwarz-Gelben am 27. Juni in Grimma gegen Wacker Nordhausen. Ins Trainingslager in die Nähe von Sölden in Österreich geht es vom 4. bis 12. Juli.