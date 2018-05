Professor Jabs, Dresden hat jetzt eine Institut für Suizidprävention. Warum?

Etwa alle fünf Tage nimmt sich in Dresden ein Mensch das Leben - in anderen Großstädten sieht es ähnlich aus. Insgesamt töten sich in Sachsen jährlich etwa 600 Menschen. Stellen Sie sich vor, ein Flugzeug mit dieser Anzahl von Passagieren verunglückt, welcher Aufschrei ertönen würde. Suizid wird hingegen nicht selten stigmatisiert.

Jetzt hat sich eine großartige Möglichkeit ergeben, Suizide und deren Verhinderung näher zu erforschen. Das Bundesministerium hat erstmals Forschungsmittel für die Suizidprävention bewilligt. Forschern stehen ab 2018 bundesweit zwei Millionen Euro zur Verfügung, um Ursachen und Hintergründe zu erforschen Bedingungen, unter denen Suizide vollzogen werden. Denn nur mit Zahlen und konkreten Ergebnisse können Hilfestellungen und -angebote geschaffen werden. Mit dem neuen Institut möchten wir gezielt in größeren Projekten - auch interdisziplinär - forschen.

Letztlich geht es nicht nur um medizinische Aspekte. Suizidprävention spielt auch in der Architektur eine Rolle. Bei der Gestaltung von Kliniken sowie der Sicherung von Brücken oder anderen Orten können bauliche Konstruktionen entscheidend sein und über Leben und Tod entscheiden. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Wo liegt der Fokus des neuen Instituts?

Zunächst vernetzen wir Forscher aus verschiedenen Forschungsgebieten und stoßen Kooperationen an. Danach geht es um konkrete Forschungsfragen. Suizide werden von vielen Aspekten beeinflusst. Auch von Medien!

Medien können Selbsttötungen beeinflussen?

Ja. Medien haben eine große Verantwortung. Ihre Berichterstattung kann Suizidalität fördern oder auch verhindern. Der Nachahmer-Effekt ist in Anlehnung an die Literatur auch als Werther-Effekt bekannt. Demnach besteht ein Zusammenhang zwischen einer ausführlichen Berichterstattung in den Medien und der Erhöhung der Suizidrate! Dieser Verantwortung sollten sich alle Journalisten bewusst sein. Tabu sollte auch sein, über Orte und Methoden zu sprechen. Diese Informationen sprechen sich schnell herum und führen zu Nachahmer-Taten. Ein roter Pfeil auf den Punkt einer Brücke beispielsweise ist nicht nur ethisch verwerflich, sondern birgt akutes Risikopotenzial für gefährdete Menschen.

Wie können Medien helfen, Selbsttötungen zu verhindern?

Es ist tatsächlich so. Veröffentlichen Medien Hilfs- und Beratungsangebote oder berichten gar, wie Menschen eine suizidale Krise überwunden haben, können Suizide verhindert werden. Wir nennen das den "Papageno-Effekt". Wenn über Suizide im Allgemeinen berichtet wird, ist der Tenor entscheidend. Menschen und Tat sollten in keiner Weise stigmatisiert werden.

Für viele gilt der Herbst als Jahreszeit der Depression. Die meisten Menschen nehmen sich jedoch im Frühjahr das Leben. Stimmt das? Warum?

Ja, das stimmt. Die Depression, die im Herbst begonnen hat, ist bei fehlender oder unzureichender Behandlung manchmal im Frühjahr so schwer geworden, dass sich Menschen das Leben nehmen.

Hilfe bei Suizidgedanken Wenn Ihre Gedanken um Selbstmord kreisen, Ihnen das Leben sinnlos erscheint oder Sie den Ausweg aus einer Krise suchen, gibt es viele Hilfsangebote. Die Telefonseelsorge unter den Nummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222 ist rund um die Uhr besetzt. Zudem bietet die Seelsorge anonyme Mail- und Chatberatungen an. Unter der Nummer 488 53 41 können Betroffene kostenlose, persönliche Beratungstermine beim Dresdner Psychosozialen Krisendienst vereinbaren.

Hilfe gibt es auch beim Dresdner Krisentelefon unter der Rufnummer 0351/ 8041616 täglich 17 bis 23 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen.

Welche sind die größten Risikogruppen für Suizide?

Männer sind grundsätzlich zwei bis drei Mal stärker gefährdet als Frauen. Doch ältere Menschen insgesamt gehören zu den Risikogruppen. Den größten Anteil an Menschen, die sich das Leben nehmen, ist mit 90 Prozent die Gruppe der psychisch Erkrankten. Vor allem Menschen mit Depressionen, Schizophrenie aber auch Suchterkrankungen sind gefährdet. Deswegen ist es so wichtig, rechtzeitig Hilfe zu suchen.

Wie sieht die Situation bei Kindern und Jugendlichen aus?

Ihr Anteil ist verschwindend gering, zahlenmäßig sind Suizide hier sehr selten. Trotzdem gehören sie bei Kindern und Jugendlichen zur zweithäufigsten Todesursache. Hier stehen soziale Medien, aber auch Verabredungen im Internet im Fokus unserer Forschungen. Sie ist es, die sozialen Medien mit zu steuern und positive Inhalte einzustreuen. Es gibt auch hervorragende Angebote, wie die Peer-Beratung durch U25, deren Wirkweise noch dringend besser erforscht werden muss.

Wie lässt sich erkennen, dass Menschen gefährdet sind?

Erkennen lässt sich das an typischen Äußerungen. Äußern Menschen irrationale hoffnungslose Gedanken, dann ist der Gedanke an Suizid sehr nah. Dann sollte man auf alle Fälle noch einmal konkret nachfragen, wie hoffnungslos alles betrachtet wird. Spüren Sie eine grundsätzliche Ausweglosigkeit bei Ihrem Gegenüber, ist Vorsicht geboten.

Wie können Angehörige und Freunde helfen?

Am besten ist es, auf den Hausarzt zu verweisen. Die Barrieren direkt zum Psychiater oder zum Psychologen zu gehen, sind oft zu hoch. Der Hausarzt baut Schwellenängste ab und leitet an Hilfsangebote weiter. Wenn jemand konkrete Suizidgedanken äußert, sollte man diesen Menschen nicht mehr allein lassen und in die Klinik bringen. Alternativ kann auch der Notarzt gerufen werden. Hier ist mir besonders wichtig zu sagen: Depressionen und suizidale Gedanken sind kein Einzel-Schicksal. Viele Menschen sind betroffen, ihnen kann geholfen werden. Betroffene sollten nicht zögern, sich Hilfe zu suchen.

Hilfe für Angehörige AGUS – Selbsthilfe für Angehörige nach einem Suizid, Selbsthilfegruppen in über 50 Städten, Telefon 0921/ 1500380

Telefonseelsorge: 0800/ 111 0 111 oder 0800/ 111 0 222 (gebührenfrei).

Quelle: MDR/kt