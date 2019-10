Bedford-Strohm betonte, für ihn sei jedoch auch klar, dass konservativ denkende Menschen und ihre Traditionen in der Kirche selbstverständlich ein Zuhause hätten. "Was uns einen muss: Gemeinsam streiten wir gegen Antisemitismus, Rassismus, völkisches Denken und Ausländerfeindlichkeit."

Rentzing hatte am Freitag überraschend mitgeteilt , dass er sein Amt nach vier Jahren an der Spitze der Landeskirche zum nächstmöglichen Zeitpunkt niederlegen wolle, um Schaden von der Kirche abzuwenden.

Bedford-Strohm hatte daraufhin in einer ersten Erklärung zunächst "Betroffenheit und großes Bedauern" über die Rücktrittsankündigung bekundet. Am Samstag waren dann neue Vorwürfe gegen Rentzing öffentlich geworden. Der evangelische Theologe habe vor längerer Zeit in einer rechtsnationalistischen Redaktionsgruppe für die Zeitschrift "Fragmente" mitgearbeitet und mehrere Texte für das Magazin verfasst, sagte der Leipziger Pfarrer Frank Martin der ARD . Die Zeitschrift habe von 1989 bis 1992 bestanden und sich an ein sogenanntes "rechtsintellektuelles Publikum" gerichtet.