Der selbstfahrende Obst- und Weinbauroboter mit modularer Energieversorgung und elektrischem Antrieb, ELWOBOT, soll in den nächsten vier Jahren weiterentwickelt werden. Dazu hat das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) mit der Technischen Universität Dresden einen Forschungsvertrag abgeschlossen. Für das Projekt werden vom Freistaat Sachsen 1,8 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das LfULG möchte zusammen mit der TU Dresden daran forschen, wie der Roboter Arbeitsanweisungen in Echtzeit empfangen und ausführen kann. Die dabei gewonnenen Daten sollen dann in einem eigens dafür programmierten Farm-Managementsystem zusammengeführt und ausgewertet werden.

Der Roboter soll in der Praxis zur Auslieferung von Pflanzenschutzmitteln, aber auch für Pflegemaßnahmen wie das Mulchen der Fahrgasse eingesetzt werden. Durch ein spezielles Gerät soll es möglich werden, Pflanzenschutzmittel präziser und dadurch in geringeren Mengen aufzubringen. Damit sich der Roboter in Plantagen orientieren kann, bekommt er Lasersensoren für die Navigation. Außerdem soll er Hindernisse erkennen können. Die Datensignalübertragung soll über 5G realisiert werden. Zudem werde als Alternativlösung eine Edge-Cloud erarbeitet. Sie soll einen Einsatz in Regionen ohne Netzabdeckung ermöglichen.