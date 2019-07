Bei den Erdmännchen im Zoo Dresden gibt es Nachwuchs. Das Paar Horst und Hilde hat am 30. Juni vier Babys bekommen. Hilde ist damit zum zwanzigsten Mal Mutter geworden. Jetzt erkunden die Kleinen die Außenanlage.

Erdmännchen leben in hochsozialen Familienverbänden in denen sich nur ein Zuchtpaar vermehrt. Alle anderen Mitglieder beteiligen sich an der Jungtieraufzucht, Nahrungssuche und Feindabwehr. Um Fressfeinde früh zu entdecken wird oft ein Wachposten abgestellt, der die Umgebung nach Gefahren absucht.