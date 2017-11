Ermittlern der Zentralstelle Cybercrime Sachsen (ZCS) ist ein Schlag gegen die internationale Cyberkriminalität gelungen. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag mitteilte, gab es Razzien in sechs Ländern. Zwei Verdächtige im Alter von 31 und 39 Jahren wurden festgenommen, einer in Sachsen, der andere in Spanien. Einen der beiden Tatverdächtigen halten die Ermittler für den Kopf der Gruppe. Sie müssen sich wegen "gewerbsmäßiger unerlaubter Verwertung von urheberrechtlich geschützten Werken" verantworten.

Die Männer sollen an zwei Onlineportalen beteiligt gewesen sein, auf denen illegal Zugänge zu Filmen, Serien, Musik, E-Books, Hörbücher und Zeitungen angeboten wurden. Die Seiten wurden mittlerweile abgeschaltet. Im Rahmen der Ermittlungen wurden demnach bereits am Mittwoch die Wohn- und Geschäftsräume von 26 Beschuldigten sowie Rechenzentren in Deutschland, Spanien, den Niederlanden, in San Marino, der Schweiz sowie in Kanada durchsucht. An den Razzien waren 182 Beamte von Justiz und des Landeskriminalamts Sachsen beteiligt.