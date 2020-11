Die Staatsanwaltschaft Dresden hat bisher, Stand 23. November, 67 Hinweise in Bezug auf die gesuchten Remmo-Zwillinge erhalten. Die Fahndung laufe mit Hochdruck, so Sprecher Jürgen Schmidt zu MDR SACHSEN. Zur gestohlenen Kunst gebe es immer noch keine Spur, so der Oberstaatsanwalt. Die 21-jährigen Tatverdächtigen werden inzwischen auch mit internationalem Haftbefehl gesucht.

Welche Rolle spielten Wachleute?

Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Weiterhin im Visier der Justiz sind vier Personen des Wachpersonals. "Gegen zwei Wachleute wurde Strafanzeige durch eine Privatperson erstattet." Dabei ginge es im Wesentlichen um den Vorwurf, die Betreffenden hätten während des Einbruchs nicht adäquat reagiert und den Diebstahl nicht verhindert, so Schmidt weiter. Zu Einzelheiten könne die Behörde aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen werden.



Bei zwei anderen Wachpersonen ermittle man weiter wegen einer mutmaßlichen "Handlung in Bezug auf die Alarmanlage", durch die der Diebstahl begünstigt worden sein könnte. Auch der Vorwurf einer der beiden Wachleute habe den Tätern geholfen, stehe noch im Raum. "Es besteht kein dringender Tatverdacht. Der Anfangsverdacht ist aber weiterhin gegeben und nicht ausgeräumt", erklärte Schmidt MDR SACHSEN.

Einer dieser Personen liegt weiterhin zur Last, die Haupttäter unterstützt zu haben, indem sie diesen Unterlagen zu den Räumlichkeiten des Grünen Gewölbes und zu den Sicherheitssystemen übergeben haben soll. Jürgen Schmidt Staatsanwaltschaft Dresden

Einbruch vor einem Jahr

Bei einer Razzia in Berlin im Zuge der Ermittlungen zum Juwelendiebstahl waren Mitte des Monats bereits drei Männer im Alter von 23 und 26 Jahren als dringend tatverdächtig festgenommen worden. Sie kamen unter dem Verdacht des schweren Bandendiebstahls und der schweren Brandstiftung in Untersuchungshaft. Die insgesamt fünf jungen Männer sollen direkt an dem Diebstahl der Schmuckstücke beteiligt gewesen sein.