Frank Haubitz wird wieder Direktor des Gymnasiums von Dresden-Klotzsche. Das wurde am Dienstag in der Kabinettssitzung entschieden. An der Klotzscher Schule war der Pädagoge bereits seit 1992 Schulleiter. MDR SACHSEN sagte er: "Es war eine schöne und anstrengende Zeit als Minister." Es gebe auch kein böses Blut zwischen ihm und der Staatsregierung, man sei im Guten auseinander gegangen. "Ich wollte immer Minister werden, nun war ich es." Er freue sich wieder auf seine Zeit als Schuldirektor: "Das kann ich gut."