In Dresden treffen sich am Donnerstag und Freitag internationale Experten, um über die Sicherheit in Museen zu beraten. Nach dem Juwelendiebstahl im Historischen Grünen Gewölbe in Dresden hat Kulturministerin Barbara Klepsch die Kommission ins Leben gerufen, um die Sicherheitslage des Historischen Grünen Gewölbes sowie anderen Museen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zu evaluieren. Die Experten sollen auch Handlungsempfehlungen für das künftige Vorgehen geben.