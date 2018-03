Was soll das Strafpilgern? Es gilt als sozialpädagogische Maßnahme für straffällig gewordene Jugendliche und Alternative zum üblichen Jugendstrafvollzug.

Jugendrichter können das Pilgern als Sozialkurs anordnen.

Adressaten sind 18- bis 25-Jährige, die durch leichtere Straftaten wie Schwarzfahren, Diebstähle oder Cannabis-Konsum auffällig waren.

Sozialpädagogen verstehen das Pilgern nicht als Haftalternative für Straftäter, die schwere Verbrechen begangen haben.

Auch Jobcenter schicken Klienten auf den Pilgerweg, die sich nicht an Auflagen halten, keine Lehrstelle suchen oder nicht arbeiten gehen wollen.

In Sachsen gehen Strafpilgerer eine Woche lang unter Anleitung nach einem festgelegten 12-Stunden-Tag die Via Regia entlang - täglich etwa 25 Kiliometer.

Unterwegs erledigen sie handwerkliche Aufgaben in den Herbergen und Bildungsaufgaben.

