Die Ermittler suchen mit Fotos und Videoaufnahmen nach vier Beschuldigten, die die eigentliche Tat vorbereitet haben sollen. Konkret sollen sie den Tatort im Historischen Grünen Gewölbe am 24. November 2019 in der Zeit zwischen 12:57 Uhr und 13:10 Uhr ausgespäht haben. Ihre dabei gewonnenen Erkenntnisse sollen sie den unmittelbar an der Tatausführung beteiligten Beschuldigten weitergegeben haben, informierte die Staatsanwaltschaft Dresden.

Bildrechte: Polizei/Staatsanwaltschaft Dresden

Der Tatverdacht habe sich aus den Aufnahmen der Videoüberwachung im Grünen Gewölbe ergeben. Dabei wurden vier Männer festgestellt, die sich am Tag vor dem Einbruch als Gruppe durch die Räume des Historischen Grünen Gewölbes liefen. Das Quartett hat sich laut Videoaufnahmen dabei auch am Fenster aufgehalten, durch das die Täter am 25. November 2019 ins Museum einbrachen. Aus den Aufnahmen geht auch hervor, dass sich die gesuchten Personen an der Vitrine aufhielten, aus der der Schmuck entwendet wurde.