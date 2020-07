In Nossen hat ein junger Mann am Donnerstagabend zuerst ein Auto gestohlen und sich dann in Döbeln eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie erst am Sonntag mitgeteilt wurde, kam es bei dem Vorfall am vergangenen Donnerstag zu einem Unfall mit dem gestohlenen Wagen, einem Polizeiwagen sowie zwei geparkten Pkw. Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt etwa 50.000 Euro.